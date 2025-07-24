Жители Башкирии выиграли более 1 млрд рублей в лотерею

За первые шесть месяцев 2025 года жители Башкирии выиграли сболее миллиарда рублей в лотереях. За это время в регионе появились 27 новых миллионеров.
Лидером по количеству крупных выигрышей стала Москва (141 победитель), следом идут Санкт-Петербург (44) и Краснодарский край (40). Башкирия заняла четвертое место в этом рейтинге. По общей сумме выигрышей тройка лидеров осталась прежней: москвичи забрали почти 7,8 млрд рублей, петербуржцы — более 2,1 млрд, а жители Краснодарского края — около 1,9 млрд. Башкирия с результатом в 1,1 млрд рублей расположился на шестой позиции.
Отмечается, что среди счастливчиков оказались двое жителей республики, один из которых выиграл 50 миллионов, а другой — 30 миллионов рублей.
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