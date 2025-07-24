Петербуржца приговорили к 4 годам колонии за смертельное ДТП на трассе «Кола»

Перед судом предстал 50-летний петербуржец, обвиняемый по по ч. 5 ст. 264 УК РФ. По установленным данным, мужчина утром 23 декабря 2024 года, управляя автомобилем по автодороге Р-21 «Кола» в направлении Мурманска по невнимательности сместился на полосу встречного дорожного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda Rapid, двигавшемся в сторону Петербурга. После удара Skoda Rapid занесло на попутную обочину, где автомобиль столкнулся с припаркованным грузовым автомобилем Volvo. Водитель и пассажир Skoda погибли.