При тушении ТЦ в Новошахтинске погиб спасатель МЧС, еще один пострадал

Звено газодымозащитной службы было направлено внутрь горящего здания после сообщения администрации ТЦ о том, что в одном из лифтов могут быть заблокированы двое работников. Во время поисков связь со спасателями пропала.
Позже коллеги смогли вынести из огня одного из пожарных. С ожогами конечностей он был передан врачам скорой помощи. К сожалению, жизнь его товарища спасти не удалось.
Огонь, первоначально охвативший небольшую площадь, быстро распространился по зданию. В пиковый момент площадь пожара достигала 1300 квадратных метров.
На место были стянуты значительные силы. В 12:00 пожарным удалось локализовать возгорание, остановив его дальнейшее распространение. Уже через 25 минут, в 12:25, спасатели доложили о полной ликвидации открытого горения.
Всего к тушению привлекали 84 специалиста и 29 единиц техники.