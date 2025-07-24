Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При тушении ТЦ в Новошахтинске погиб спасатель МЧС, еще один пострадал

В Новошахтинске при тушении пожара в торговом центре погиб спасатель МЧС. Еще один пожарный получил ожоги и был госпитализирован.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Крупный пожар в торговом центре на улице Ленина в Новошахтинске Ростовской области ликвидирован. При исполнении служебного долга погиб сотрудник МЧС, еще один пожарный получил ожоги и был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Звено газодымозащитной службы было направлено внутрь горящего здания после сообщения администрации ТЦ о том, что в одном из лифтов могут быть заблокированы двое работников. Во время поисков связь со спасателями пропала.

Позже коллеги смогли вынести из огня одного из пожарных. С ожогами конечностей он был передан врачам скорой помощи. К сожалению, жизнь его товарища спасти не удалось.

Огонь, первоначально охвативший небольшую площадь, быстро распространился по зданию. В пиковый момент площадь пожара достигала 1300 квадратных метров.

На место были стянуты значительные силы. В 12:00 пожарным удалось локализовать возгорание, остановив его дальнейшее распространение. Уже через 25 минут, в 12:25, спасатели доложили о полной ликвидации открытого горения.

Всего к тушению привлекали 84 специалиста и 29 единиц техники.