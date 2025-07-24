Министерство внутренней безопасности США подверглось хакерской атаке

«Министерство внутренней безопасности США пострадало от масштабного вторжения в “локальные” версии Microsoft SharePoint», — говорится в сообщении.
По словам одного из собеседников портала, возможная утечка данных из-за атаки могла коснуться от пяти до десяти федеральных ведомств, входящих в состав МВБ США.
В свою очередь, другой источник отметил, что американские чиновники активно пользуются платформой SharePoint, несмотря на то, что документы, которые через неё проходят, содержат конфиденциальную информацию.
Агентство Блумберг 23 июля передавало, что некоторые компьютеры национального управления по ядерной безопасности США были скомпрометированы в ходе крупномасштабной хакерской атаки на Microsoft, связанной с недавно обнаруженной уязвимостью в системе SharePoint.
Microsoft во вторник обвинила хакерские группы Linen Typhoon and Violet Typhoon в эксплуатации уязвимости ее программы. Компания утверждает, что эти хакерские группы якобы связаны с правительством КНР. По сообщениям прессы, атаки направлены на пользователей в США, Германии, Франции и Австралии.