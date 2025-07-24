Следователи начали проверку по факту пожара в торговом центре Новошахтинска

В Новошахтинске начали проверку по факту пожара в торговом центре, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
— Организовано проведение процессуальной проверки. Сейчас продолжается тушение, по окончании которого следователь осмотрит место происшествия. Планируются судебные экспертизы, — прокомментировали в СК.
По результатам проверки следователи примут процессуальное решение. Добавим, что проверку в связи с пожаром также начали представители донской прокуратуры.
Напомним, огонь вспыхнул около 8 утра 24 июля в здании универмага «Русь» на проспекте Ленина, 4. Ранее площадь горения составила 1300 кв. метров. В 12 часов объявили локализацию пожара, в 12:25 потушили открытое пламя. Площадь пройденная огнем к этому моменту не изменилась. Сейчас еще ведется тушение.
На месте происшествия задействовали 84 специалиста и 29 единиц техники, в том числе от МЧС — 65 человек и 21 спецмашину. Известно, что в полыхающем здании погиб один из пожарных, а его коллега получил ожоги.
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