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Судебного пристава из Мотыгино уволили за помощь брату в избежании выплаты

В Красноярском крае судебный пристав из Мотыгино была уволена после прокурорской проверки, которая выявила факт злоупотребления служебным положением.

В Красноярском крае судебный пристав из Мотыгино была уволена после прокурорской проверки, которая выявила факт злоупотребления служебным положением.

Пристав пыталась помочь своему брату избежать выплаты компенсации пострадавшему в ДТП.

История началась с жалобы в прокуратуру от взыскателя, который в течение двух лет не мог получить 128 тысяч рублей компенсации морального вреда с виновника ДТП. В ходе проверки выяснилось, что судебный пристав, ответственная за данное дело, является родной сестрой должника.

Вместо того, чтобы уведомить руководство о конфликте интересов и передать дело другому приставу, она предпочла бездействовать.

Прокуратура направила представление руководителю краевого управления ФССП, который оперативно разобрался в ситуации. Долг был выплачен, а в отношении пристава-нарушителя начато служебное разбирательство.

По результатам проверки комиссия приняла решение о вынесении девушке замечания, а затем и об ее увольнении. В результате взыскатель получил положенную ему компенсацию.

Как ранее писал «МК в Красноярске», владелец животного выплатит 80 тысяч за нападение на школьницу в Илане. В марте 2025 года на четвероклассницу, возвращавшуюся из школы, напала собака, которая нанесла ей рваную рану ноги.