Судебного пристава из Мотыгино уволили за помощь брату в избежании выплаты

История началась с жалобы в прокуратуру от взыскателя, который в течение двух лет не мог получить 128 тысяч рублей компенсации морального вреда с виновника ДТП. В ходе проверки выяснилось, что судебный пристав, ответственная за данное дело, является родной сестрой должника.