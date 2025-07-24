Судебного пристава из Мотыгино уволили за помощь брату в избежании выплаты

В Красноярском крае судебный пристав из Мотыгино была уволена после прокурорской проверки, которая выявила факт злоупотребления служебным положением.
Пристав пыталась помочь своему брату избежать выплаты компенсации пострадавшему в ДТП.
История началась с жалобы в прокуратуру от взыскателя, который в течение двух лет не мог получить 128 тысяч рублей компенсации морального вреда с виновника ДТП. В ходе проверки выяснилось, что судебный пристав, ответственная за данное дело, является родной сестрой должника.
Вместо того, чтобы уведомить руководство о конфликте интересов и передать дело другому приставу, она предпочла бездействовать.
Прокуратура направила представление руководителю краевого управления ФССП, который оперативно разобрался в ситуации. Долг был выплачен, а в отношении пристава-нарушителя начато служебное разбирательство.
По результатам проверки комиссия приняла решение о вынесении девушке замечания, а затем и об ее увольнении. В результате взыскатель получил положенную ему компенсацию.
Как ранее писал «МК в Красноярске», владелец животного выплатит 80 тысяч за нападение на школьницу в Илане. В марте 2025 года на четвероклассницу, возвращавшуюся из школы, напала собака, которая нанесла ей рваную рану ноги.