Бездомные собаки нападают на детей в Нижнеудинском районе

В поселке Атагай, который находится в Нижнеудинском районе, зафиксированы случаи нападения безнадзорных собак на детей и домашних животных. Эта информация была выявлена следователями регионального Следкома в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Приангарью.