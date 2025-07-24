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Бездомные собаки нападают на детей в Нижнеудинском районе

По данному факту Следком завел уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Атагай, который находится в Нижнеудинском районе, зафиксированы случаи нападения безнадзорных собак на детей и домашних животных. Эта информация была выявлена следователями регионального Следкома в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Приангарью.

— По данному факту следственным отделом по городу Нижнеудинску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность», — рассказывают следователи.

Особое внимание будет уделено действиям должностных лиц администрации и сотрудников организации, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.

Кроме того, проверку проводит прокуратура Иркутской области. Ведомство проверит исполнение законодательства об ответственном обращении с животными в Нижнеудинском районе.