Бездомные собаки нападают на детей в Нижнеудинском районе

В поселке Атагай, который находится в Нижнеудинском районе, зафиксированы случаи нападения безнадзорных собак на детей и домашних животных. Эта информация была выявлена следователями регионального Следкома в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СКР по Приангарью.
— По данному факту следственным отделом по городу Нижнеудинску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность», — рассказывают следователи.
Особое внимание будет уделено действиям должностных лиц администрации и сотрудников организации, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.
Кроме того, проверку проводит прокуратура Иркутской области. Ведомство проверит исполнение законодательства об ответственном обращении с животными в Нижнеудинском районе.