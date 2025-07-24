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Ребенок погиб в ДТП с грузовиком в Костанайской области

В Костанайской области произошло столкновение велосипедиста с полуприцепом грузовика, несовершеннолетний пострадавший скончался на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

По факту ДТП с погибшим несовершеннолетним, имевшем место в поселке Тобол района Беимбета Майлина, полицией начато досудебное расследование. Подробности трагедии корреспонденту NUR.KZ рассказали в Департаменте полиции Костанайской области.

«В ходе следствия установлено, что днем 22 июля 2025 года по улице Элеваторная произошло столкновение велосипедиста с полуприцепом грузов ого транспортного средства, следовавшего в попутном направлении. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе полиции Костанайской области и призвали водителей к осторожности и соблюдению правил дорожного движения.

По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека».