Ребенок погиб в ДТП с грузовиком в Костанайской области

«В ходе следствия установлено, что днем 22 июля 2025 года по улице Элеваторная произошло столкновение велосипедиста с полуприцепом грузов ого транспортного средства, следовавшего в попутном направлении. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе полиции Костанайской области и призвали водителей к осторожности и соблюдению правил дорожного движения.