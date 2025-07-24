В Челябинске руководящий сотрудник налоговой службы ответит в суде за получение взяток

По версии следствия, мужчина получал от граждан и индивидуальных предпринимателей взятки в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей за незаконные действия по уменьшению суммы налога по патентной системе налогообложения и занижал налоги на сумму страховых взносов в базе АИС «Налог 3».