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В Челябинске руководящий сотрудник налоговой службы ответит в суде за получение взяток

В Челябинске руководящий сотрудник налоговой службы ответит в суде за получение взяток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Фигурант — заместитель начальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции ФНС № 27 по Челябинской области.

По версии следствия, мужчина получал от граждан и индивидуальных предпринимателей взятки в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей за незаконные действия по уменьшению суммы налога по патентной системе налогообложения и занижал налоги на сумму страховых взносов в базе АИС «Налог 3».

«Всего обвиняемый получил от 15 граждан и индивидуальных предпринимателей свыше 200 тыс. рублей», — говорят в пресс-центре региональной прокуратуры.

В настоящее время прокуратура Курчатовского района утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.