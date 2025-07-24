В Челябинске руководящий сотрудник налоговой службы ответит в суде за получение взяток

Фигурант — заместитель начальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции ФНС № 27 по Челябинской области.
По версии следствия, мужчина получал от граждан и индивидуальных предпринимателей взятки в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей за незаконные действия по уменьшению суммы налога по патентной системе налогообложения и занижал налоги на сумму страховых взносов в базе АИС «Налог 3».
«Всего обвиняемый получил от 15 граждан и индивидуальных предпринимателей свыше 200 тыс. рублей», — говорят в пресс-центре региональной прокуратуры.
В настоящее время прокуратура Курчатовского района утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.