Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области на месте пожара в ТЦ нашли тело женщины

На месте пожара в ТЦ в Новошахтинске нашли тело женщины.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Женщина погибла при пожаре в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области, еще одну сотрудницу ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

«На месте пожара в Ростовской области обнаружено тело погибшей. Продолжаются поиски ещё одной сотрудницы ТЦ», — рассказали в ведомстве.

Ранее региональное ГУМЧС РФ сообщало, что торговый центр загорелся на улице Ленина в Новошахтинске на 30 квадратных метрах. Потом пожар разросся до 1,3 тысячи «квадратов».

Также в Telegram-канале МЧС России сообщалось, что один пожарный погиб, второй пострадал при тушении пожара, их направили к лифту, где могли быть люди.