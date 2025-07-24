В Ростовской области на месте пожара в ТЦ нашли тело женщины

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Женщина погибла при пожаре в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области, еще одну сотрудницу ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«На месте пожара в Ростовской области обнаружено тело погибшей. Продолжаются поиски ещё одной сотрудницы ТЦ», — рассказали в ведомстве.
Ранее региональное ГУМЧС РФ сообщало, что торговый центр загорелся на улице Ленина в Новошахтинске на 30 квадратных метрах. Потом пожар разросся до 1,3 тысячи «квадратов».
Также в Telegram-канале МЧС России сообщалось, что один пожарный погиб, второй пострадал при тушении пожара, их направили к лифту, где могли быть люди.