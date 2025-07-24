В Крыму задержан владелец крупной сети АЗС «ТЭС» Сергей Бейм

Президент и совладелец крымской компании «ТЭС» Сергей Бейм задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, в рамках этого же дела была задержана Мария Пяткова, руководитель компании’Аврора«. Эта фирма связана с “ТЭС” и зарегистрирована по одному адресу с головным офисом этой компании.
Сергей Бейм был депутатом крымского парламента в 2006—2010 годах, а в период 2014—2015 годов возглавлял стратегическое предприятие «Черноморнефтегаз». Группа компаний «ТЭС» является одним из крупнейших игроков на топливном рынке Крыма. Холдинг управляет обширной сетью АЗС, собственными нефтебазами, а также портовым терминалом по перевалке сжиженного газа и нефтепродуктов.