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В Крыму задержан владелец крупной сети АЗС «ТЭС» Сергей Бейм

Владелец крымской компании «ТЭС» и бывший депутат Сергей Бейм задержан по делу о мошенничестве.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Президент и совладелец крымской компании «ТЭС» Сергей Бейм задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в рамках этого же дела была задержана Мария Пяткова, руководитель компании’Аврора«. Эта фирма связана с “ТЭС” и зарегистрирована по одному адресу с головным офисом этой компании.

Сергей Бейм был депутатом крымского парламента в 2006—2010 годах, а в период 2014—2015 годов возглавлял стратегическое предприятие «Черноморнефтегаз». Группа компаний «ТЭС» является одним из крупнейших игроков на топливном рынке Крыма. Холдинг управляет обширной сетью АЗС, собственными нефтебазами, а также портовым терминалом по перевалке сжиженного газа и нефтепродуктов.