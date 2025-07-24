В Новошахтинске увеличилось число погибших при пожаре в торговом центре

Количество погибших при пожаре в торговом центре Новошахтинска увеличилось до двух человек. Эту информацию 24 июля подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— На месте пожара обнаружено тело погибшей. Продолжаются поиски еще одной сотрудницы ТЦ, — прокомментировали в ведомстве.
Напомним, ранее во время поиска людей в полыхающем здании погиб сотрудник МЧС. Еще один пожарный получил ожоги, его передали медикам.
Напомним, огонь вспыхнул около 8 утра 24 июля в здании универмага «Русь» на проспекте Ленина, 4. В 12 часов объявили локализацию пожара, в 12:25 потушили открытое пламя. Площадь пройденная огнем составила 1300 кв. метров.
Сейчас еще ведется тушение. На месте происшествия задействовали 84 специалиста и 29 единиц техники, в том числе от МЧС — 65 человек и 21 спецмашину. Представители СК и прокуратуры региона начали проверку по факту пожара.
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