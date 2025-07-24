Трагедия в Качугском районе: один человек погиб, трое пострадали в ДТП

Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти водителя, который скончался от полученных травм до их приезда. В доме на момент аварии находились пять человек. Трое из них получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Качугскую районную больницу. В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП. По результатам расследования будет принято соответствующее правовое решение.