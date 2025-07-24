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Трагедия в Качугском районе: один человек погиб, трое пострадали в ДТП

Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти водителя.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Полицейские Качугского района проводят расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один человек погиб, а трое получили травмы. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

— По предварительным данным установлено, 23 июля около 18 вечера, 50-летний водитель, управляя транспортным средством «КАМАЗ» с прицепом, двигался по автодороге «Верхоленск — Магдан», проходящей по улице Космульского деревни Алексеевка, не справился с управлением, совершил съезд с дороги и врезался в жилой дом, — рассказывают в полиции.

Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти водителя, который скончался от полученных травм до их приезда. В доме на момент аварии находились пять человек. Трое из них получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Качугскую районную больницу. В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП. По результатам расследования будет принято соответствующее правовое решение.