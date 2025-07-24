В Петербурге пострадавшие от стрел женщины находятся в реанимации

Конфликт между мужчиной и сотрудницами пропускного пункта одного из предприятий, расположенного в Выборгском районе, произошел вчера днем. Сначала было известно об одной пострадавшей, после их число выросло до двух. Они обе были госпитализированы. Их прооперировали, сейчас женщины находятся в реанимации.