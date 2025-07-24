В Петербурге пострадавшие от стрел женщины находятся в реанимации

Как уточнили с ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, против стрелка возбуждено уголовное дело. Его подозревают в покушении на убийство.
Конфликт между мужчиной и сотрудницами пропускного пункта одного из предприятий, расположенного в Выборгском районе, произошел вчера днем. Сначала было известно об одной пострадавшей, после их число выросло до двух. Они обе были госпитализированы. Их прооперировали, сейчас женщины находятся в реанимации.
Следователи проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливаются мотивы преступления. Известно, что главной причиной стала личная неприязнь.
Уголовное дело возбуждено по части 3 ст. 30, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).