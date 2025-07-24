Беглов выразил соболезнования родным погибших при крушении самолета в Амурской области

О катастрофе стало известно утром 24 июля, когда АН-24 не вышел на связь, а его обломки обнаружили на склоне горы в 16 километрах от Тынды, о чем ранее сообщил ТАСС. По предварительной информации, на борту воздушного судна находилось 43 пассажира, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа. На месте работают сотрудники МЧС России, дополнительно туда направили спасателей из Хабаровска и Благовещенска, следователи возбудили уголовное дело.