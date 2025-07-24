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Беглов выразил соболезнования родным погибших при крушении самолета в Амурской области

Обломки пропавшего воздушного судна обнаружили на склоне горы недалеко от Тынды.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования губернатору Амурской области Василию Орлову и родным погибших при крушении самолета АН-24. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

— Искренние слова сочувствия родным и близким погибших. Душевных им сил и стойкости, чтобы пережить тяжесть потери, — сказал Беглов.

Петербуржцы скорбят, разделяют горе, постигшее Амурскую область, добавил градоначальник.

О катастрофе стало известно утром 24 июля, когда АН-24 не вышел на связь, а его обломки обнаружили на склоне горы в 16 километрах от Тынды, о чем ранее сообщил ТАСС. По предварительной информации, на борту воздушного судна находилось 43 пассажира, в том числе пятеро детей и шесть членов экипажа. На месте работают сотрудники МЧС России, дополнительно туда направили спасателей из Хабаровска и Благовещенска, следователи возбудили уголовное дело.

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