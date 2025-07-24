Пермские силовики раскрыли убийство 23-летней давности

На тот момент раскрыть преступление не удалось, но в 2025 году благодаря возможностям криминалистической техники оперативники и следователи смогли установить личность злоумышленника. К этому времени он отбывал наказание в одной из ИК в Омской области. Оперативники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю прибыли в субъект и при содействии сотрудников ФСИН получили признательные показания. В СУ СКР по Пермскому краю в отношении обвиняемого было возбуждено дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью). оно направлено в суд для рассмотрения по существу.