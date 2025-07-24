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Суд арестовал вице-губернатора Брянской области Симоненко

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве в регионе фортификационных сооружений, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: РИА "Новости"

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Симоненко сроком до 21 сентября», — сказал собеседник агентства.

Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме.

Симоненко вменяют злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Дело расследует следственный департамент МВД.

Вторым фигурантом проходит начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура. Оба были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.