Суд арестовал вице-губернатора Брянской области Симоненко

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Мещанский суд Москвы арестовал до 21 сентября вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве в регионе фортификационных сооружений, сообщили РИА Новости в суде.