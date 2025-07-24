Суд арестовал вице-губернатора Брянской области Симоненко

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Симоненко сроком до 21 сентября», — сказал собеседник агентства.
Заседание по избранию меры пресечения прошло в закрытом режиме.
Симоненко вменяют злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Дело расследует следственный департамент МВД.
Вторым фигурантом проходит начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура. Оба были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.