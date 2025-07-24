В Перми родные погибшего под завалом на шоссе рабочего отсудили компенсацию

В СУ СКР по Пермскому краю рассказали сайту perm.aif.ru, что на место выехали следователи ведомства, которые начали проверку после инцидента. В июле 2025 года Дзержинский районный суд сообщил, что в инстанцию обратились жена и сын погибшего рабочего, которые решили взыскать с мэрии Перми, строительной компании и управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края компенсацию.