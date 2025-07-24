В Перми родные погибшего под завалом на шоссе рабочего отсудили компенсацию

Родные рабочего, который погиб под завалами гравия на шоссе Космонавтов в Перми, отсудили компенсацию, сообщает Дзержинский районный суд.
Речь идёт о трагедии, которая случилась в краевой столице осенью 2024 года. Днём 29 октября в социальных сетях были опубликованы сообщения о ЧП на строительстве участка дороги по улице Крисанова. Один из рабочих оказался насмерть засыпан грунтом на шоссе Космонавтов неподалёку от остановки «Улица Блюхера».
В СУ СКР по Пермскому краю рассказали сайту perm.aif.ru, что на место выехали следователи ведомства, которые начали проверку после инцидента. В июле 2025 года Дзержинский районный суд сообщил, что в инстанцию обратились жена и сын погибшего рабочего, которые решили взыскать с мэрии Перми, строительной компании и управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края компенсацию.
«Истцы просили взыскать со строительной организации компенсацию морального вреда в размере по 4 миллиона рублей в пользу каждого, с администрации города Перми, Краевого государственного бюджетного учреждения “Управление автомобильных дорог и транспорта” Пермского края — по 3 миллиона рублей в пользу каждого», — рассказывает суд.
Инстанция установила, что причиной инцидента стало невыполнение требований проекта со стороны строительной компании. В частности, подрядчик нарушил требования обустройства траншеи — не сделал необходимые уклоны и отскосы.
С учётом перенесённых страданий родственников погибшего, им была назначена компенсация, которую должна будет выплатить организация. Сыну назначили 2 миллиона рублей, а супруге рабочего 1,5 миллиона рублей. Остальные исковые требования оставлены без удовлетворения.