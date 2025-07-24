Омича затянуло в водоворот на Алтае

В Чемальском районе на реке Эдиган мужчина из Омска попал в водоворот и был унесен течением. Об этом сообщили в МЧС России по Республике Алтай.
Происшествие случилось в устье реки Эдиган, в трёх километрах от Ороктойского моста. По словам свидетелей, 36-летний омич оказался в водовороте и был увлечен течением в Катунь.
Спасатели обследовали прибрежную территорию ниже по течению, однако поиски пока не дали результатов.
Для поисковой операции от МЧС России были задействованы три человека и 1 единица техники. Инцидент произошел 22 июля.