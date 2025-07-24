Тело мотоциклиста два дня пролежало на обочине, пока полиция соседних с Беларусью Польши и Литвы два дня не могли договориться

Согласно данным, авария произошла 5 июля 2025 года на польской трассе S6, которая расположена неподалеку от деревни Натолевица. Камерами было зафиксировано, как 40-летний гражданин Литвы, управлявший мотоциклом, перестроился в правую сторону, а затем съехал с проезжей части на траву и врезался в склон.