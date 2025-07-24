Тело мотоциклиста два дня пролежало на обочине, пока полиция соседних с Беларусью Польши и Литвы два дня не могли договориться

Тело два дня лежало на обочине из-за полиции соседних с Беларусью Польши и Литвы, пишет БелТА со ссылкой на литовский СМИ.
Согласно данным, авария произошла 5 июля 2025 года на польской трассе S6, которая расположена неподалеку от деревни Натолевица. Камерами было зафиксировано, как 40-летний гражданин Литвы, управлявший мотоциклом, перестроился в правую сторону, а затем съехал с проезжей части на траву и врезался в склон.
Жена вечером указанного дня сообщила в полицию, что пропал ее муж. Она передала GPS-координаты последнего сигнала. Однако никто так и не нашел мужчину до 7 июля. Как пишет польский портал brd24.pl, 7 июля родственники самостоятельно нашли тело мужчины по имеющимся координатам, вызвали полицию.
Установлено, что сотрудники литовской полиции 5 июля, когда исчез мотоциклист, связались со своими польскими коллегами. Но по причине языкового барьера они не смогли понять друг друга. Польские полицейские попросили прислать письмо на электронную почту, но оно не дошло из-за того, что литовцы неверно записали адрес.
По данной причине, только 7 июля примерно в 16.45 полиция Польши получила данные об исчезновении 40-летнего гражданина Литвы на территории страны. И менее чем через час (примерно в 17.39) литовские полицейские сообщили, что семья мужчина нашла его тело самостоятельно.
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