Загорелся за секунды. После пожара в ТЦ нашли тело женщины, погиб спасатель

Языки пламени и чёрные клубы дыма объяли торговый центр на улице Ленина в Новошахтинске. Огонь вспыхнул около 8:30 утра, к его тушению привлечено 99 спасателей и 36 единиц спецтехники. Как сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области, пожар охватил 1,3 тыс. квадратов.
К сожалению, не обошлось без жертв: в неравной схватке с огнём погиб спасатель ПСЧ № 19, а также одна женщина. Кроме того, есть пострадавшие. Что известно о происшествии к данному часу — в материале Rostov.aif.ru.
Огонь объял два этажа.
«Всё за секунды разгорается ещё больше. Господи, главное, чтобы люди живы остались», — комментирует женский голос в одном из роликов, снятых на месте происшествия.
Подобные видео, демонстрирующие масштаб разрушений, быстро распространились в сети. Тёмный дым стремительно взлетает вверх, охватывая фасад двухэтажного здания. Жадные языки пламени пожирают вывески магазинов, слышится звон разбивающегося стекла. Вокруг здания на более-менее безопасном расстоянии толпится народ, снимая апокалиптическое зрелище на камеры смартфонов.
Сообщение о возгорании новошахтинского ТЦ поступило в донской главк МЧС России около 8:45. В это время торговый центр был ещё закрыт, поэтому посетителей в нём не оказалось. Сначала на место пожара прибыли 46 пожарных и 14 единиц техники, к тому моменту пламя охватило 30 кв. метров.
Однако позже площадь пожара увеличилась в десятки раз: огонь быстро распространился на 1,3 тыс. квадратов. Группировку сил и средств увеличили до 99 спасателей и 36 единиц техники.
Для того, чтобы пожарная техника могла беспрепятственно подъезжать к горящему зданию, новошахтинские полицейские ограничили движение транспорта по Ленина.
Борьба со стихией продолжалась несколько часов, к 12:00 пожарным удалось локализовать пламя, к 12:25 — ликвидировать открытое горение.
К сожалению, огонь унёс жизнь одного из спасателей, сообщил глава Новошахтинска Сергей Бондаренко, прибывший на место происшествия.
«Погиб сотрудник 19 пожарной части», — написал Бондаренко в своём Telegram-канале.
Он добавил, что в числе ликвидаторов огня также есть один пострадавший — замначальника одного из донских пожарно-спасательных отрядов. Его с ожогами ног оперативно направили в хирургическое отделение ЦГБ Новошахтинска.
В ГУ МЧС России по Ростовской области добавили, что погибший и пострадавший спасатели отправились вглубь горящего торгового центра, чтобы спасти людей, которые могли застрять в лифте.
«Администрация здания сообщила, что в лифте могут находиться двое работников. На их поиск и спасение были направлены звенья газодымозащитной службы МЧС России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Организованы проверки.
На место ЧП приехал заместитель прокурора Новошахтинска Леонид Лукьянов. Как рассказали в прокуратуре Ростовской области, надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований пожарной безопасности.
«В ходе проверки ведомство даст оценку действиям уполномоченных органов. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — проинформировали в прокуратуре региона.
В СУ СК России по региону также проводят проверку по факту пожара.
«По окончании тушения пожара следователи произведут осмотр места происшествия и назначат необходимые судебные экспертизы», — предупредили в ведомстве.
По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
В момент подготовки текста, стало известно, что в здании ТЦ обнаружено тело погибшей женщины.
«Продолжаются поиски ещё одной сотрудницы торгового центра», — сообщили в донском главке МЧС России.
Причину пожара только предстоит выяснить сотрудникам компетентных органов. Редакция Rostov.aif.ru продолжит следить за развитием событий.