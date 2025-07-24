Загорелся за секунды. После пожара в ТЦ нашли тело женщины, погиб спасатель

Сообщение о возгорании новошахтинского ТЦ поступило в донской главк МЧС России около 8:45. В это время торговый центр был ещё закрыт, поэтому посетителей в нём не оказалось. Сначала на место пожара прибыли 46 пожарных и 14 единиц техники, к тому моменту пламя охватило 30 кв. метров.