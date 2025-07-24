Спасатели не нашли выживших на месте крушения Ан-24 в Амурской области

Горящие обломки самолета обнаружили в 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы. К месту крушения спасатели добирались на технике высокой проходимости. На вертолете Ми-8 вылетела дополнительная группа из Хабаровска со снаряжением. Еще 40 спасателей прибыли из Благовещенска. Всего, как сообщало МЧС, к операции привлечены 149 специалистов и 21 единица техники.