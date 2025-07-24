Задержана замглавы подмосковных Химок Ирина Жданкина. В мэрии проводят обыски

В администрации подмосковных Химок проходят обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
О задержании в ходе следственных мероприятий заместителя главы города Ирины Жданкиной, пишет телеграм-канал SHOT. По данным канала, вместе с замглавы была задержана и ее подчиненная, начальник управления по развитию территорий и инвестициям Евгения Янченко.
Это уже второй раз за последнее время, когда химкинская администрация оказывается в центре внимания силовиков. До этого из России сбежал бывший вице-мэр Николай Минаев, обвиняемый в получении взяток на общую сумму около 6 млн рублей за помощь в заключении муниципальных контрактов.