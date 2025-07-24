На Юнусабаде обнаружили подпольную ферму по выращиванию конопли в пятиэтажке

Всё происходило внутри обычной жилой квартиры в одной из пятиэтажек — буквально за стеной от ничего не подозревающих соседей.
Чтобы не привлекать внимания и обеспечить нужные условия для роста растений, владельцы оборудовали помещение ультрафиолетовыми лампами, системой кондиционирования и вентиляции, имитируя климат, подходящий для интенсивного выращивания. Конопля росла в больших пластиковых горшках с использованием специальных удобрений.
По сути, это была настоящая мини-лаборатория, спрятанная в стенах хрущёвки. Только вместо домашних тапочек и чайника — кусты наркотика, мощные лампы и электронные приборы. Владелец квартиры, как утверждают в МВД, пытался создать все условия, чтобы производство оставалось незаметным — ни запаха, ни шума, ни лишних визитов.
Но скрыть подобную деятельность всё равно не удалось. В ходе оперативного мероприятия при участии понятых было изъято множество кустов конопли, а также оборудование для выращивания и фасовки наркотиков, готовая к употреблению продукция в виде жевательного вещества.
По данному факту проводится доследственная проверка. Следственные органы выясняют, был ли организатор один или действовал в составе группы, и с какой целью выращивались наркотики — для личного употребления или для распространения.