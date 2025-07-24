На Юнусабаде обнаружили подпольную ферму по выращиванию конопли в пятиэтажке

По сути, это была настоящая мини-лаборатория, спрятанная в стенах хрущёвки. Только вместо домашних тапочек и чайника — кусты наркотика, мощные лампы и электронные приборы. Владелец квартиры, как утверждают в МВД, пытался создать все условия, чтобы производство оставалось незаметным — ни запаха, ни шума, ни лишних визитов.