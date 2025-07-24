В Новосибирске школьника заподозрили в убийстве подростка

Как сообщили в региональном главке СКР, инцидент произошел накануне в Ленинском районе города. Между подростками возник конфликт, подозреваемый — 15-летний школьник — в ходе драки нанес своему оппоненту травмы, несовместимые с жизнью.
В управлении МВД уточнили, что в полицию поступила информация о пострадавшем, находившемся без сознания. Позднее он скончался. «Ранее несовершеннолетние попадали в поле зрение полиции и были поставлены на профилактический учет в ПДН», — добавили в полиции.
Дело возбуждено по статье о умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.