В Новосибирске школьника заподозрили в убийстве подростка

В управлении МВД уточнили, что в полицию поступила информация о пострадавшем, находившемся без сознания. Позднее он скончался. «Ранее несовершеннолетние попадали в поле зрение полиции и были поставлены на профилактический учет в ПДН», — добавили в полиции.