Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске школьника заподозрили в убийстве подростка

В Новосибирске возбуждено уголовное дело из-за гибели школьника — смертельные травмы 16-летнему подростку были нанесены в ходе драки с участием восьмиклассников в одном из магазинов.

Источник: Российская газета

Как сообщили в региональном главке СКР, инцидент произошел накануне в Ленинском районе города. Между подростками возник конфликт, подозреваемый — 15-летний школьник — в ходе драки нанес своему оппоненту травмы, несовместимые с жизнью.

В управлении МВД уточнили, что в полицию поступила информация о пострадавшем, находившемся без сознания. Позднее он скончался. «Ранее несовершеннолетние попадали в поле зрение полиции и были поставлены на профилактический учет в ПДН», — добавили в полиции.

Дело возбуждено по статье о умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего.