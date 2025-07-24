Мэр Омска Шелест выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе

Напомним, что в четверг, 24 июля, в Амурской области потерпел крушение самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший из Хабаровска в Тынду с остановкой в Благовещенске. Сначала самолёт пропал с радаров, чуть позже его обнаружили разрушенным в 15 километрах от города. На борту было 49 человек. Предварительно, никто не выжил.