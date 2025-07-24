Мэр Омска Шелест выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе

Мэр Омска Сергей Шелест выразил соболезнования близким и родным тех, кто погиб в авиакатастрофе в Амурской области утром 24 июля. Слова поддержки он опубликовал в своём телеграм-канале.
«От имени омичей и от себя лично выражаю искренние соболезнования родственникам и близким пассажиров, погибших в результате падения самолёта Ан-24 в Амурской области. Держитесь, друзья, Омск с вами», — отметил мэр.
Он также отметил, что город является побратимом Благовещенска и имеет прочные дружественные связи с Иркутском, взаимодействует с Хабаровском.
Напомним, что в четверг, 24 июля, в Амурской области потерпел крушение самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший из Хабаровска в Тынду с остановкой в Благовещенске. Сначала самолёт пропал с радаров, чуть позже его обнаружили разрушенным в 15 километрах от города. На борту было 49 человек. Предварительно, никто не выжил.