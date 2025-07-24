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Мэр Омска Шелест выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе

Утром 24 июля в Амурской области пассажирский самолёт исчез с радаров — позже его нашли разрушенным.

Источник: Om1 Омск

Мэр Омска Сергей Шелест выразил соболезнования близким и родным тех, кто погиб в авиакатастрофе в Амурской области утром 24 июля. Слова поддержки он опубликовал в своём телеграм-канале.

«От имени омичей и от себя лично выражаю искренние соболезнования родственникам и близким пассажиров, погибших в результате падения самолёта Ан-24 в Амурской области. Держитесь, друзья, Омск с вами», — отметил мэр.

Он также отметил, что город является побратимом Благовещенска и имеет прочные дружественные связи с Иркутском, взаимодействует с Хабаровском.

Напомним, что в четверг, 24 июля, в Амурской области потерпел крушение самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший из Хабаровска в Тынду с остановкой в Благовещенске. Сначала самолёт пропал с радаров, чуть позже его обнаружили разрушенным в 15 километрах от города. На борту было 49 человек. Предварительно, никто не выжил.