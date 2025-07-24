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Пожар в торговом центре в Новошахтинске потушили

Пожарные завершили тушение торгового центра в Новошахтинске, выгорело 1300 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Пожар в торговом центре в Новошахтинске полностью потушили. Эту информация днем 24 июля поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.

— В 14:05 пожар ликвидировали, — прокомментировали в ведомстве.

Уточним, огонь разгорелся около 8 утра 24 июля в здании универмага «Русь» на проспекте Ленина, 4. В 12 часов объявили локализацию пожара, в 12:25 ликвидировали открытое пламя, через полтора часа после этого тушение завершили. Площадь пожара составила 1300 кв. метров.

Представители СК и прокуратуры региона уже начали проверку по факту пожара. Добавим, по последним данным, в горящем здании погибли сотрудник МЧС и сотрудница торгового центра. Один пожарный получил ожоги, его передали медикам.

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