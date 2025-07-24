Пожар в торговом центре в Новошахтинске потушили

Уточним, огонь разгорелся около 8 утра 24 июля в здании универмага «Русь» на проспекте Ленина, 4. В 12 часов объявили локализацию пожара, в 12:25 ликвидировали открытое пламя, через полтора часа после этого тушение завершили. Площадь пожара составила 1300 кв. метров.