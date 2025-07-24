Пожар в торговом центре в Новошахтинске потушили

Пожар в торговом центре в Новошахтинске полностью потушили. Эту информация днем 24 июля поступила от пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области.
— В 14:05 пожар ликвидировали, — прокомментировали в ведомстве.
Уточним, огонь разгорелся около 8 утра 24 июля в здании универмага «Русь» на проспекте Ленина, 4. В 12 часов объявили локализацию пожара, в 12:25 ликвидировали открытое пламя, через полтора часа после этого тушение завершили. Площадь пожара составила 1300 кв. метров.
Представители СК и прокуратуры региона уже начали проверку по факту пожара. Добавим, по последним данным, в горящем здании погибли сотрудник МЧС и сотрудница торгового центра. Один пожарный получил ожоги, его передали медикам.
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