Прокуратура требует с лжегазовщиков ₽336 млн после взрыва в доме на Линейной

И.о. начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Новосибирской области Любовь Прашко напомнила, что прокуратура еще в 2024 году, когда шел уголовный процесс, подавала иск к лжегазовщикам. Но тогда его рассматривать не стали.