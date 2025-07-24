Прокуратура требует с лжегазовщиков ₽336 млн после взрыва в доме на Линейной

В августе новосибирский суд рассмотрит иск региональной прокуратуры к лжегазовщикам Ирине Урбах и Евгению Кавуну. Их приговорили к 10 и 10,3 годам соответственно за взрыв газа в жилом доме на Линейной, 39. Трагедия произошла 9 февраля 2023 года, тогда погибли 15 человек.
Взрыв разрушил часть дома. Власти города выделили пострадавшим деньги на новое жилье. Но виновные ущерб так и не компенсировали.
И.о. начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Новосибирской области Любовь Прашко напомнила, что прокуратура еще в 2024 году, когда шел уголовный процесс, подавала иск к лжегазовщикам. Но тогда его рассматривать не стали.
«В ноябре прошлого года суд вынес приговор виновным лицам, и исковое заявление прокуратуры в интересах муниципалитета передали для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства», — цитирует слова Прашко КП-Новосибирск.
По ее словам, гражданский иск прокуратуры уже передали на рассмотрение. Заседание назначено на август.