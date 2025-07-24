Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Симферополем женщина сбила ребенка: ей вынесли приговор

В Крыму женщина сбила ребенка и получила шесть месяцев ограничения свободы.

Источник: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Симферопольском районе местную жительницу признали виновной в том, что она устроила ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Женщина ехала за рулем Chevrolet Aveo по селу Перевальное. На регулируемом пешеходном переходе иномарка сбила человека.

«Ребенок получил телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанку виновной. Ее приговорили к шести месяцам ограничения свободы.