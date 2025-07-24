Под Симферополем женщина сбила ребенка: ей вынесли приговор

В Симферопольском районе местную жительницу признали виновной в том, что она устроила ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Женщина ехала за рулем Chevrolet Aveo по селу Перевальное. На регулируемом пешеходном переходе иномарка сбила человека.
«Ребенок получил телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказали в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанку виновной. Ее приговорили к шести месяцам ограничения свободы.