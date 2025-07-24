Весь иркутский экипаж самолета, разбившегося под Тындой, предварительно погиб

— Объявляю в регионе трехдневный траур. 25, 26 и 27 июля во всех территориях Амурской области будут приспущены флаги. Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек. Еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вся область скорбит вместе с вами, — рассказывает губернатор.