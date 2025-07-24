Весь иркутский экипаж самолета, разбившегося под Тындой, предварительно погиб

В результате авиакатастрофы самолета Ан-24 в Тындинском округе, произошедшей сегодня днем, 24 июля, по предварительным данным, все находившиеся на борту, к несчастью, погибли. Спасательные службы достигли места крушения. В регионе объявлен трехдневный траур. Об этом сообщает Василий Орлов, губернатор Амурской области.
— Объявляю в регионе трехдневный траур. 25, 26 и 27 июля во всех территориях Амурской области будут приспущены флаги. Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек. Еще раз выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вся область скорбит вместе с вами, — рассказывает губернатор.
Наземная группа спасателей МЧС России, преодолевая труднопроходимую гористую местность, добралась до места катастрофы. В операции задействовано 149 специалистов и 21 единица техники, включая тяжелую инженерную технику для расчистки пути. Спасатели приступили к обследованию места происшествия и поисковым работам. По предварительным данным, выживших нет.