Белорусская милиция помогла ликвидировать нарколабораторию в Подмосковье

В ходе расследования оперативникам удалось выявить участников другого преступного бизнеса: друг задержанного вместе с двумя знакомыми оборудовал дачный домик в Подмосковье для производства запрещенных веществ. Информацию об этом передали российским коллегам. В помещении обнаружили и изъяли почти семь килограммов мефедрона и свыше двух килограммов альфа-PVP, а также специальное оборудование и прекурсоры. Психотропы предназначались для сбыта на территории России. Были задержаны несколько безработных из стран СНГ.