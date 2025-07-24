Появилось видео момента задержания сотрудниками ФСБ экс-чиновника из Башкирии Артура Идельбаева

По данным собственного источника «КП-Уфа», обыски прошли и в домах подозреваемых. У бывшего чиновника, а ныне замдиректора Центра развития туризма Башкирии Артура Идельбаева были обнаружены фотографии со встречи с террористом Шамилем Басаевым в Чечне в 1996 году. По данным силовиков, в те годы он был активным участником молодежной националистической организации, а чуть позже возглавил одну из таких.