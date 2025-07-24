Появилось видео момента задержания сотрудниками ФСБ экс-чиновника из Башкирии Артура Идельбаева

В распоряжении «КП-Уфа» оказалось видео момента задержания замдиректора Центра развития туризма Башкирии Артура Идельбаева. На кадрах видно, как подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере задерживают силовики.
Ранее ряд СМИ сообщали, что бывшего чиновника и известного в прошлом активиста молодежных националистических организаций задержали около дома. На самом деле все произошло на парковке строительного супермаркета в Стерлитамаке. Идельбаев шел по улице, когда его остановили и уложили на асфальт сотрудники центрального аппарата ФСБ России.
Напомним, накануне прошли обыски в министерстве туризма Башкирии. Вчера, 23 июля, были задержаны директор и заместитель директора Центра развития туризма республики Руслан Юнусов и Артур Идельбаев соответственно. Их подозревают в мошенничестве в крупном размере при реализации Национального проекта «Туризм и гостеприимство».
По версии следствия, руководители Центра строили «на бумаге» туристические объекты за государственный счет. Сейчас оба задержаны, вместе с ними по делу проходит также руководитель АНО «Проектный офис» Ильнур Куватов.
По данным собственного источника «КП-Уфа», обыски прошли и в домах подозреваемых. У бывшего чиновника, а ныне замдиректора Центра развития туризма Башкирии Артура Идельбаева были обнаружены фотографии со встречи с террористом Шамилем Басаевым в Чечне в 1996 году. По данным силовиков, в те годы он был активным участником молодежной националистической организации, а чуть позже возглавил одну из таких.
В ближайшее время всем подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере изберут меру пресечения.
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