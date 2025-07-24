Житель Челябинской области получил 6 лет колонии за призывы к терроризму и экстремизму

Южноуральца признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ и части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности). Вдобавок к сроку в колонии ему запретили администрировать сайты в течение трёх лет после отбытия наказания.