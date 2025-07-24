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Житель Челябинской области получил 6 лет колонии за призывы к терроризму и экстремизму

Центральный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима южноуральца, призывавшего людей к экстремизму и терроризму. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в управлении ФСБ по Челябинской области.

Источник: Pchela.News

Мужчину задержали в сентябре прошлого года сотрудники ФСБ.

— Являясь сторонником радикальных взглядов и приверженцем проукраинской идеологии, житель региона публично призывал и подстрекал граждан, находящихся в его окружении, к осуществлению экстремистской деятельности и пропаганде терроризма, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Южноуральца признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ и части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности). Вдобавок к сроку в колонии ему запретили администрировать сайты в течение трёх лет после отбытия наказания.