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В Самаре фанат пытался пройти на матч по чужому билету и получил штраф

Болельщика привлекли к административной ответственности, сообщили в Областном суде.

Болельщика привлекли к административной ответственности, сообщили в Областном суде.

Гражданин М. при входе на стадион не показал карту болельщика. Она нужна для посещения матчей Премьер-лиги, Суперфинала Кубка и Суперкубка России. Также нарушитель пытался пробраться на игру по чужому билету.

За это оштрафовали. Однако фанат отправил жалобу, но Облсуд не удовлетворил ее и оставил решение коллег в силе.

Ранее писали, что губернатор Вячеслав Федорищев недоволен посещаемостью матчей в Самаре. Он подчеркнул: в регионе учли рекомендации РФС и партнеров, но, по его мнению, на трибунах должно быть больше людей.

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