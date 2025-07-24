В Самаре фанат пытался пройти на матч по чужому билету и получил штраф

Болельщика привлекли к административной ответственности, сообщили в Областном суде.
Гражданин М. при входе на стадион не показал карту болельщика. Она нужна для посещения матчей Премьер-лиги, Суперфинала Кубка и Суперкубка России. Также нарушитель пытался пробраться на игру по чужому билету.
За это оштрафовали. Однако фанат отправил жалобу, но Облсуд не удовлетворил ее и оставил решение коллег в силе.
Ранее писали, что губернатор Вячеслав Федорищев недоволен посещаемостью матчей в Самаре. Он подчеркнул: в регионе учли рекомендации РФС и партнеров, но, по его мнению, на трибунах должно быть больше людей.
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