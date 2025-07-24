Судебное заседание по «Самарской луке» перенесено: в деле Чекмарева всплыли интересные обстоятельства

— Все последующие действия — строительство дома, регистрация в нём несовершеннолетних — также являются незаконными, — говорит она. — Регистрация детей в таком доме недопустима: сначала должно быть установлено, является ли постройка законной и пригодной для проживания, а уже затем приниматься решение о заселении и регистрации.