Судебное заседание по «Самарской луке» перенесено: в деле Чекмарева всплыли интересные обстоятельства

Это уже третье судебное заседание, связанное с возможной незаконной застройкой на территории нацпарка, которое переносится.
В поселке Усинский Волжского района на территории национального парка «Самарская Лука» за несколько лет жители лишились всех выходов к воде. За заборами и шлагбаумами вдоль протоки Рождественская Воложка множатся коттеджи и частные причалы, о чем мы ранее написали большой материал.
Дело дошло до суда. В четверг, 24 июля, состоялось судебное заседание по делу, связанному с незаконной застройкой и регистрацией жильцов в одном из самовольно возведённых домов, расположенных в границах охраняемой территории.
На суде присутствовали представители Никиты Чекмарева, Самарский межрайонный природоохранный прокурор и слушатели — неравнодушные жители поселка Усинский и журналист «МК в Самаре». Это уже третье судебное заседание в рамках данного разбирательства, и, как оказалось, его ждала судьба двух предыдущих — перенос.
Стороне ответчика предоставили документы, касающиеся создания национального парка и границ его территории. Представители Чекмарева заявили, что получили материалы только накануне, и попросили время ознакомиться и подготовить свою позицию. Суд удовлетворил ходатайство, приобщил документы и отложил заседание.
Суд также рассмотрел вопрос о привлечении к делу органов опеки, поскольку в доме оказались зарегистрированы дети. Было решено перевести супругу Никиты Чекмарева, Ольгу, в статус ответчика, поскольку именно она является законным представителем зарегистрированных несовершеннолетних.
От истцов потребовали уточнить исковые требования, в том числе судьбу зарегистрированных лиц, указать материального истца и кому будет передан спорный земельный участок. Прозвучало требование к прокуратуре — направлять на заседания одного постоянного представителя. Судебное заседание отложено на 17 сентября, 14:30.
«МК в Самаре» после судебного заседания пообщался с активистами. Евгений возмущен — природоохранная прокуратура до сих пор не подала иск о признании незаконным строительства спорного дома.
— Строительство велось без согласования с Министерством природных ресурсов, — рассказывает он, — без проведения обязательных археологических исследований, несмотря на то, что рядом находится памятник археологического значения. Существует официальное письмо от органа охраны памятников, подтверждающее, что исследования не проводились.
Минприроды в своем ответе утверждает, что не давало свое согласие на строительство.
— Это означает, что возведение здания изначально является незаконным. Тем не менее в этот незаконный дом зарегистрировали ребёнка, — объясняет Евгений.
Активистка Алина согласна: главная проблема — неправомерное выделение земельного участка.
— Все последующие действия — строительство дома, регистрация в нём несовершеннолетних — также являются незаконными, — говорит она. — Регистрация детей в таком доме недопустима: сначала должно быть установлено, является ли постройка законной и пригодной для проживания, а уже затем приниматься решение о заселении и регистрации.
Алина считает, что компенсацию за участок предоставлять не нужно.
— Строительство привело к уничтожению краснокнижных деревьев и нарушению биосферы, что прямо запрещено законом. Вместо компенсации ответчики должны понести штраф за причинённый ущерб природе, — объясняет девушка.
«Мк в Самаре» продолжит следить за делом Чекмарева. А вы следите за нашей лентой новостей!
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