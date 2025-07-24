В Уфе задержан директор центра «Геопарк Торатау» Артур Идельбаев

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее два руководителя коммерческих организаций и предприниматель, работающих в сфере туризма, были задержаны по обвинению в мошенничестве с бюджетными субсидиями на развитие туризма. Это директор ООО «Урал-Тенгри» Александр Гончаров, директор ООО «Тенгри» Алевтина Емельянова и предприниматель Светлана Мусеева. Обвиняемые завышали объемы фактически предоставленных туристических услуг в отчетах, предоставляемых уполномоченной организации. По версии следствия, они незаконно получили более 27 млн руб. компенсации.