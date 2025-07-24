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В Ростовской области погиб старший механик теплохода, есть пострадавший

На Дону пострадали два механика теплохода «Капитан Загрядцев», один из мужчин скончался.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области при отходе теплохода «Капитан Загрядцев» от причала Старая Станица пострадали два работника судна. Об этом в соцсетях сообщает Гострудинспекция в Нижегородской области.

По информации трудовой инспекции, инцидент произошел вечером 23 июля при проведении швартовых операций. Старший механик получил открытые переломы обеих ног и по пути в больницу скончался. У третьего помощника механика, предварительно, зафиксировали травму ноги.

Сейчас ожидается медицинское заключение о степени ущерба здоровью у третьего помощника механика. Начато расследование происшествия.

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