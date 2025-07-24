Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по миллиону рублей

В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 «Ангара» не выходит на связь. Орлов отметил, что на воздушном судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.