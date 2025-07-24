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Семьям погибших при крушении Ан-24 выплатят по миллиону рублей

ВЛАДИВОСТОК, 24 июл — РИА Новости. Семьям каждого из погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатят по 1 миллиону рублей, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Источник: РИА "Новости"

В четверг утром в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что пассажирский самолет Ан-24 «Ангара» не выходит на связь. Орлов отметил, что на воздушном судне, выполнявшем рейс из Благовещенска в Тынду, было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа. По данным СК и прокуратуры, самолет пропал, уйдя на второй круг при посадке в Тынде.

«Семьям каждого из погибших при крушении Ан-24 жителей Хабаровского края выплатим по 1 миллиону рублей», — написал Демешин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что для оперативного решения вопросов помощи семьям погибших создан краевой штаб под его руководством.