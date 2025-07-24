В Челябинской области в ДТП погиб 15-летний мотоциклист

Установлено, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Отец погибшего приобрел транспортное средство в мае текущего года. В июне мужчину привлекали к ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ — за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права. Тогда за рулем квадроцикла находился его 10-летний сын.