В Челябинской области в ДТП погиб 15-летний мотоциклист

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетнего в Саткинском районе.
Трагедия произошла днем 24 июля в поселке Межевой. Предварительно известно, что 43-летний мужчина управлял автомобилем Nissan Serena, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не пропустил и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении мотоциклом, которым управлял мальчик 2010 года рождения.
В результате подросток от полученных травм скончался на месте.
Установлено, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Отец погибшего приобрел транспортное средство в мае текущего года. В июне мужчину привлекали к ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ — за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права. Тогда за рулем квадроцикла находился его 10-летний сын.
На месте ДТП продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции.