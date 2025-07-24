Перечислили выплаты жильцам дома, пострадавшего от взрыва в Серове

Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, который находится с рабочим визитом в данном городе.
«Люди, живущие в остальных четырех подъездах, получат средства до конца недели, а оформление материальной помощи семье погибшего и тем, кто потерял имущество, еще идет, администрация помогает оформить документы», — сообщил Денис Паслер.
По его словам, главе Серова Василию Сизикову он поставил задачу вести диалог с жильцами пострадавшего дома, чтобы они знали, когда получат выплаты, и могли обратиться за помощью.
«МК-Урал» ранее писал, что в Серове дом на улице Зеленой, где произошел взрыв газа, будет признан аварийным, а затем снесен. Об этом сообщал Денис Паслер по итогам заседания правительства.
«В Серове результаты обследования дома на улице Зелёной, 7а, показали, что необходимо демонтировать два подъезда. Но эксперты не могут гарантировать, что перекрытия сохранят свои свойства после сноса части конструкции, — написал Денис Паслер. — Поэтому дом будет признан аварийным».