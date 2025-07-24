Белорус задержан под Псковом за организацию нарколаборатории

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Оперативниками наркоконтроля МВД Беларуси и их коллегии из России пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом наркотиков, сообщили в МВД республики.
В ходе совместных действий была ликвидирована крупная лаборатория по производству синтетических наркотиков, оперативники изъяли более двух десятков килограммов «товара».
«В результате совместных мероприятий в частном доме в Псковской области задержан организатор преступного формирования из Могилева, а также двое его подельников — местных жителей», — сообщил начальника отдела главного управления наркоконтроля МВД Беларуси Вадим Волчок.
В доме была обнаружена крупная нарколаборатория, более 20 килограммов метадона, оборудование и прекурсоры.
Псковские следователи в отношении задержанных возбудили уголовное дело, сейчас все фигуранты находятся под арестом.
Волчок уточнил, что могилевчанин имеет криминальное прошлое — его уже ранее судили в Беларуси за подобные деяния. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению канала поставки «товара» в Беларусь.
Волчек напомнил, что в 2024 году в республике более 60% летальных отравлений наркотиками произошло в результате употребления синтетических опиоидов. Согласно Уголовному кодексу Беларуси за организацию производства наркотиков предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.