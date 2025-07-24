Белорус задержан под Псковом за организацию нарколаборатории

Волчек напомнил, что в 2024 году в республике более 60% летальных отравлений наркотиками произошло в результате употребления синтетических опиоидов. Согласно Уголовному кодексу Беларуси за организацию производства наркотиков предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.