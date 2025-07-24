Из-за рекламы «быстрого заработка» акмолинка лишилась 6 млн тенге

«Ранее, просматривая видеоролики в социальной сети, женщина увидела рекламу “быстрого заработка” и оставила свой номер телефона. Ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником инвестиционной компании. Он убедил ее зарегистрироваться на онлайн-платформе Industrial-Trading. Где потерпевшая указала свои персональные данные, привязала банковские карты и оформила несколько кредитов на общую сумму более 6 млн тенге. И эти деньги по указанию мошенника она перевела на счета различных ИП. В итоге мужчина перестал выходить на связь, а женщина осталась с крупной кредитной задолженностью».ДП Акмолинской области.