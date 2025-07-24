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Из-за рекламы «быстрого заработка» акмолинка лишилась 6 млн тенге

Жительница Акмолинской области хотела легким способом заработать деньги, однако оказалась жертвой мошенничества, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что 22 июля 2025 года в полицию поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что хотела путем инвестирования заработать деньги, но осталась с долгом в размере 6 млн тенге.

«Ранее, просматривая видеоролики в социальной сети, женщина увидела рекламу “быстрого заработка” и оставила свой номер телефона. Ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником инвестиционной компании. Он убедил ее зарегистрироваться на онлайн-платформе Industrial-Trading. Где потерпевшая указала свои персональные данные, привязала банковские карты и оформила несколько кредитов на общую сумму более 6 млн тенге. И эти деньги по указанию мошенника она перевела на счета различных ИП. В итоге мужчина перестал выходить на связь, а женщина осталась с крупной кредитной задолженностью».ДП Акмолинской области.

По данному факту начато досудебное расследование.

Полиция предупреждает:

  • не доверяйте обещаниям «легкого заработка» в интернете;
  • не сообщайте неизвестным лицам свои персональные данные, логины, пароли и данные банковских карт;
  • не оформляйте кредиты или переводы по чужим указаниям;
  • проверяйте любую инвестиционную платформу и консультируйтесь со специалистами, прежде чем переводить деньги.

Недавно Национальный банк Казахстана предупредил об участившихся случаях мошенничества, направленного против граждан старшего возраста, с использованием современных цифровых технологий и методов социальной инженерии.