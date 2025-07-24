Круизные теплоходы изменили маршруты до Волгограда из-за ЧП на шлюзах

В итоге было в срочном порядке скорректировано движение некоторых круизных теплоходов. По данным оператора речных круизов «ВодоходЪ», изменения маршрута коснутся, в частности, теплохода «Мстислав Ростропович», который отправился в плавание 23 июля со стоянки Нижний Новгород. В пути он должен был сделать остановки в портах Свияжска — Тольятти — Саратова — Волгограда — Астрахани — Никольского — Волгограда — Саратова — Самары — Тетюшей — Болгар — Казани и вернуться в Нижний Новгород. Из-за ЧП маршрут меняется на северное направление. Туристы увидят Городец — Ярославль — Горицы — Кижи — Свирьстрой — Санкт-Петербург — Валаам — Мандроги — Вытегра — Череповец — Ярославль — Кострома — Плес — Чкаловск — Городец.