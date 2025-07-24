Круизные теплоходы изменили маршруты до Волгограда из-за ЧП на шлюзах

В итоге было в срочном порядке скорректировано движение некоторых круизных теплоходов. По данным оператора речных круизов «ВодоходЪ», изменения маршрута коснутся, в частности, теплохода «Мстислав Ростропович», который отправился в плавание 23 июля со стоянки Нижний Новгород. В пути он должен был сделать остановки в портах Свияжска — Тольятти — Саратова — Волгограда — Астрахани — Никольского — Волгограда — Саратова — Самары — Тетюшей — Болгар — Казани и вернуться в Нижний Новгород. Из-за ЧП маршрут меняется на северное направление. Туристы увидят Городец — Ярославль — Горицы — Кижи — Свирьстрой — Санкт-Петербург — Валаам — Мандроги — Вытегра — Череповец — Ярославль — Кострома — Плес — Чкаловск — Городец.
Также скорректировано движение теплохода «Виссарион Белинский». С 23 июля стоянки Ярославль — Кузино — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург — Валаам — Свирьстрой — Вытегра — Горицы — Кострома — Галанино — Нижний Новгород — Козьмодемьянск — Чебоксары — Казань — Сарапул — Пермь изменятся. Теперь туристов ждет маршрут Нижний Новгород — Свияжск — Тольятти — Саратов — Волгоград — Астрахань — Никольское — Волгоград — Саратов — Самара — Тетюши — Болгар — Казань — Нижнекамск — Сарапул — Пермь.
В Минтрансе РФ, между тем, заверили, что восстановительные работы на Городецком гидроузле должны завершиться 26 июля. При этом пассажирам некоторых круизных теплоходов все-таки придется сойти на берег раньше времени. Компании-операторы обещали доставить путешественников домой другими видами транспорта.