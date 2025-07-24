В Уфе задержали обвиняемого в поджоге объектов культурного наследия на Октябрьской революции

Полицейские вычислили подозреваемого — им оказался 29-летний мужчина, имеющий проблемы с законом и без постоянного места жительства. Он признался, что совершил преступление в пьяном состоянии и на почве ревности к женщине, с которой поссорился. Ему не понравилось, что к ней приходят другие мужчины. Уфимец поджег строения, используя обычную зажигалку.