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В Уфе задержали обвиняемого в поджоге объектов культурного наследия на Октябрьской революции

В Уфе сгорели два деревянных дома, расположенных на Октябрьской революции в Уфе.

Источник: AP 2024

Эти здания официально являются объектами культурного наследия и давно пустовали.

Как сообщили в МВД Башкирии, пожарные быстро справились с огнем. Причиной происшествия стал поджог.

Полицейские вычислили подозреваемого — им оказался 29-летний мужчина, имеющий проблемы с законом и без постоянного места жительства. Он признался, что совершил преступление в пьяном состоянии и на почве ревности к женщине, с которой поссорился. Ему не понравилось, что к ней приходят другие мужчины. Уфимец поджег строения, используя обычную зажигалку.

Полиция возбудила уголовное дело «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». На время стражи его заключили под стражу.