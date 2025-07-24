В США неизвестный расстрелял из засады троих полицейских

По данным полиции, двое офицеров остановились пообедать в своих патрульных машинах на парковке в промышленной зоне. В этот момент вооруженный мужчина, который, по словам правоохранителей, «поджидал их в засаде», открыл по ним огонь из винтовки. Третий сотрудник получил ранения, когда прибыл на вызов в качестве подкрепления. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их доставили в больницу вертолетом.