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В США неизвестный расстрелял из засады троих полицейских

В Огайо неизвестный открыл огонь по полицейским из засады, трое сотрудников получили ранения. Нападавший убит в ходе перестрелки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Трое полицейских в американском городе Лорейн штата Огайо, получили ранения после того, как 28-летний мужчина открыл по ним огонь из засады. Нападавший был убит ответным огнем. Об этом сообщает телеканал ABC News.

По данным полиции, двое офицеров остановились пообедать в своих патрульных машинах на парковке в промышленной зоне. В этот момент вооруженный мужчина, который, по словам правоохранителей, «поджидал их в засаде», открыл по ним огонь из винтовки. Третий сотрудник получил ранения, когда прибыл на вызов в качестве подкрепления. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их доставили в больницу вертолетом.

Исполняющий обязанности начальника полиции Лорейна Майкл Фейлинг заявил, что у стрелка был при себе «целый арсенал оружия». Мотивы его действий пока неизвестны.