Старинная деревянная церковь сгорела в Жабинковском районе

О пожаре в агрогородке Степанки очевидцы сообщили спасателям днем 24 июля. Загорелась старинная деревянная церковь.
«Работники МЧС совместно с населением эвакуировали материальные ценности. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 14 единиц техники», — рассказали в МЧС.
Огонь уничтожил здание.
Ликвидировали пожар подразделения МЧС Жабинковского, Кобринского, Каменецкого, Брестского районов и Бреста.
Первое упоминание о Михайловской церкви в Степанках — до 1780 года. Храм реконструировали в 1858 году. Архитектурный тип строения церкви — трехнефовая базилика. Она являлась историко-культурной ценностью второй категории.
«Это был один из старейших деревянных храмов региона, памятник архитектуры и важный духовный символ для местных жителей, — отметили в Жабинковском райисполкоме. — Для нашего района это не просто потеря здания. Это утрата частички культурной памяти, места, с которым у многих связаны важные события, воспоминания».