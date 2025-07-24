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Старинная деревянная церковь сгорела в Жабинковском районе

24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинковском районе сгорела церковь святого Архангела Михаила. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Источник: официальный телеграм-канал Брестского облисполкома

О пожаре в агрогородке Степанки очевидцы сообщили спасателям днем 24 июля. Загорелась старинная деревянная церковь.

«Работники МЧС совместно с населением эвакуировали материальные ценности. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 14 единиц техники», — рассказали в МЧС.

Огонь уничтожил здание.

Ликвидировали пожар подразделения МЧС Жабинковского, Кобринского, Каменецкого, Брестского районов и Бреста.

Первое упоминание о Михайловской церкви в Степанках — до 1780 года. Храм реконструировали в 1858 году. Архитектурный тип строения церкви — трехнефовая базилика. Она являлась историко-культурной ценностью второй категории.

«Это был один из старейших деревянных храмов региона, памятник архитектуры и важный духовный символ для местных жителей, — отметили в Жабинковском райисполкоме. — Для нашего района это не просто потеря здания. Это утрата частички культурной памяти, места, с которым у многих связаны важные события, воспоминания».