Старинная деревянная церковь сгорела в Жабинковском районе

«Это был один из старейших деревянных храмов региона, памятник архитектуры и важный духовный символ для местных жителей, — отметили в Жабинковском райисполкоме. — Для нашего района это не просто потеря здания. Это утрата частички культурной памяти, места, с которым у многих связаны важные события, воспоминания».