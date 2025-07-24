В Самаре завхоза школы № 95 при отключении электрощита ударило током

В областной столице завхоз школы № 95 «Кадет» получил тяжёлые травмы во время отключения электрощита. Мужчину попросили обесточить оборудование из-за протечки крыши в одном из кабинетов.
При выполнении задания завхоз школы получил удар током, упал со стремянки и ударился головой и плечом о пол.
Проверка Кировской районной прокуратуры показала, что сотрудника допустили к работам без необходимого обучения правилам электробезопасности, а это нарушает требования трудового законодательства.
Директора школы привлекли к административной отвественности и оштрафовали на пять тысяч рублей.
Пострадавшему возместили ущерб. Для завхоза было проведено обучение, а для всех сотрудников школы провели инструктаж по окране труда.
Ранее мы писали, что глава правительства Самарской области рассказал о своем отпуске в Telegram — он был удивлен вниманием СМИ и пользователей к этой теме.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре», если хотите в оперативном режиме следить за новостями областной столицы и всей губернии. Также наши материалы выходят на Дзене.