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В Самаре завхоза школы № 95 при отключении электрощита ударило током

В областной столице завхоз школы № 95 «Кадет» получил тяжёлые травмы во время отключения электрощита.

В областной столице завхоз школы № 95 «Кадет» получил тяжёлые травмы во время отключения электрощита. Мужчину попросили обесточить оборудование из-за протечки крыши в одном из кабинетов.

При выполнении задания завхоз школы получил удар током, упал со стремянки и ударился головой и плечом о пол.

Проверка Кировской районной прокуратуры показала, что сотрудника допустили к работам без необходимого обучения правилам электробезопасности, а это нарушает требования трудового законодательства.

Директора школы привлекли к административной отвественности и оштрафовали на пять тысяч рублей.

Пострадавшему возместили ущерб. Для завхоза было проведено обучение, а для всех сотрудников школы провели инструктаж по окране труда.

Ранее мы писали, что глава правительства Самарской области рассказал о своем отпуске в Telegram — он был удивлен вниманием СМИ и пользователей к этой теме.

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