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На 18 лет отправился за решетку воронежец, готовивший теракт в городе

Парень из Воронежа проведет всю молодость в местах лишения свободы за подготовку теракта в областном центре.

Об этом информирует прокуратура региона.

Три года в тюрьме и 15 лет в колонии строгого режима будет находиться 21-летний Александр Белов. Юноша признан виновным по уголовным статьям о госизмене, подготовке теракта, склонение лица к совершению теракта и отмывание полученных преступным путем денег.

По данным следствия, осенью прошлого года Белов начал сотрудничать с украинским военизированным объединением. Кураторы поручали воронежцу за вознаграждение собирать сведения о российских военных и их транспорте.

Кроме того, в октябре 2024-го россиянин получил задание совершить террористический акт на электроподстанции Воронежа. К совершению преступления Белов пытался привлечь своего знакомого, но тот отказался. Теракт предотвратили сотрудники правоохранительных органов.

Помимо серьезного срока, осужденный получил штраф в 600 тысяч рублей и ограничение свободы на полтора года.