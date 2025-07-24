На 18 лет отправился за решетку воронежец, готовивший теракт в городе

Три года в тюрьме и 15 лет в колонии строгого режима будет находиться 21-летний Александр Белов. Юноша признан виновным по уголовным статьям о госизмене, подготовке теракта, склонение лица к совершению теракта и отмывание полученных преступным путем денег.