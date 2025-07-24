На 18 лет отправился за решетку воронежец, готовивший теракт в городе

Об этом информирует прокуратура региона.
Три года в тюрьме и 15 лет в колонии строгого режима будет находиться 21-летний Александр Белов. Юноша признан виновным по уголовным статьям о госизмене, подготовке теракта, склонение лица к совершению теракта и отмывание полученных преступным путем денег.
По данным следствия, осенью прошлого года Белов начал сотрудничать с украинским военизированным объединением. Кураторы поручали воронежцу за вознаграждение собирать сведения о российских военных и их транспорте.
Кроме того, в октябре 2024-го россиянин получил задание совершить террористический акт на электроподстанции Воронежа. К совершению преступления Белов пытался привлечь своего знакомого, но тот отказался. Теракт предотвратили сотрудники правоохранительных органов.
Помимо серьезного срока, осужденный получил штраф в 600 тысяч рублей и ограничение свободы на полтора года.