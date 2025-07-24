Директора «Трассы 74» в Челябинске оставили в СИЗО по делу о миллионной взятке

Челябинский областной суд отказал в смягчении меры пресечения директору МБУ «Автоспорткомплекс “Трасса 74” Сергею Ефимову. Его адвокаты пытались оспорить арест, но их доводы посчитали неубедительными.
— Сторона защиты указала, что следствием не представлено достоверных доказательств, свидетельствующих о том, что обвиняемый может скрыться от органов следствия, просила учесть материалы, характеризующие личность обвиняемого, избрать менее строгую меру пресечения, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Обвиняемый останется в СИЗО как минимум до 4 сентября. Ранее ему продлили срок заключения под стражей на семь месяцев.
Ефимов обвиняется в получении взятки на сумму в 4 млн рублей. По данным следствия, он за деньги согласился разместить частный асфальтобетонный завод на бюджетной земле, выделенной под гоночную трассу.
Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области. Они задержали Ефимова в феврале 2025 года.
СПРАВКА.
«Трасса 74» — это автоспортивный комплекс в Челябинске, расположенный на улице Северный луч. Построенный на площади 27 гектаров, он включает две гоночные трассы, одна из которых предназначена для драг-рейсинга. Здесь проводятся тренировки, соревнования по автоспорту, картингу и мотоспорту, а также занятия по контраварийной езде.