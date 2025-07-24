Директора «Трассы 74» в Челябинске оставили в СИЗО по делу о миллионной взятке

«Трасса 74» — это автоспортивный комплекс в Челябинске, расположенный на улице Северный луч. Построенный на площади 27 гектаров, он включает две гоночные трассы, одна из которых предназначена для драг-рейсинга. Здесь проводятся тренировки, соревнования по автоспорту, картингу и мотоспорту, а также занятия по контраварийной езде.