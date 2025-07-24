8 машин столкнулись на Калужском шоссе в Новой Москве

Изначально сообщалось об одном крупном столкновении, участниками которого стали грузовик, рейсовый автобус и шесть легковых автомобилей. Однако, по уточненным данным ГУ МВД России по Москве, речь идет не об одной крупной аварии, а о трех разных ДТП на одном участке.