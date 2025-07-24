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8 машин столкнулись на Калужском шоссе в Новой Москве

На Калужском шоссе в Новой Москве произошло ДТП с участием восьми автомобилей. Движение полностью заблокировано. Пострадавших нет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Движение по Калужскому шоссе в Новой Москве полностью заблокировано из-за серии ДТП с участием восьми автомобилей. Как сообщает ТАСС, аварийный участок находится в районе поселения Краснопахорское.

Изначально сообщалось об одном крупном столкновении, участниками которого стали грузовик, рейсовый автобус и шесть легковых автомобилей. Однако, по уточненным данным ГУ МВД России по Москве, речь идет не об одной крупной аварии, а о трех разных ДТП на одном участке.

«По предварительным данным, пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве. На месте работают сотрудники экстренных служб.